[VIDEO] Habrá dos películas más de la saga ´Halloween´

CIUDAD DE MÉXICO.- Los amantes del terror se encuentran sumamente felices y es que acaban de confirmar la realización de dos películas que extenderán la saga de Halloween.

La mañana de este sábado Universal Pictures anunció que ambos filmes llegarán a la pantalla grande en los próximos dos años. Incluso reveló los títulos y sus respectivas fechas de estreno.

Se trata de Halloween Kills a estrenarse el 16 de octubre de 2020 así como Halloween Ends que llegará a salas cinematográficas el 15 de octubre de 2021. Ambas con un año de diferencia.

El director de cine estadounidense David Gordon Green y el actor y comediante Danny McBride serán los encargados de escribir los nuevos filmes que estarán basados en los personajes creados por el legendario John Carpenter y Debra Hill.

El anuncio se hizo mediante el Twitter oficial de la popular franquicia: “La saga de Michael Myers y Laurie Strode no está terminada”, se lee.

The saga of Michael Myers and Laurie Strode isn't over. #HalloweenKills #HalloweenEnds pic.twitter.com/uPgyJydyl6

— #HalloweenMovie (@halloweenmovie) July 19, 2019