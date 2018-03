[VIDEO] Gorila se viraliza por preferir caminar erguido en el zoológico

E.U.-Louis, un gorila del zoológico de Filadelfia, en Estados Unidos, camina con regularidad en dos patas, algo poco usual en su especie, la cual tiende a moverse con la postura de su cuerpo de forma inclinada.

En su cuenta de Twitter, el zoológico compartió un video donde se aprecia al primate desplazándose sobre dos patas, en una posición erguida.

Asimismo, detalló que Louis prefiere ser bípedo cuando lleva en sus manos comida o si el suelo se encuentra embarrado, ya que no le gusta ensuciarse las manos.

Although gorillas occasionally walk on two legs (bipedal), it is less common. Not for Louis though – he can often be seen walking bipedal when his hands are full of snack or when the ground is muddy (so he doesn’t get his hands dirty)! pic.twitter.com/6xrMQ1MU9S

— Philadelphia Zoo (@phillyzoo) 5 de marzo de 2018