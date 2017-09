[VIDEO] Gobierno se queda corto para ayudar y estorba mucho: Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi publicó un video en redes sociales para emitir una denuncia por la actitud de autoridades mexicanas, sobre todo en la aduana, al no facilitar el ingreso de ayuda extranjera para los damnificados del sismo del pasado martes 19 de septiembre.

“Sí creo que el gobierno se está viendo bien corto para ayudar y aparte están estorbando mucho, la verdad duele muchísimo darle dinero a un gobierno que uno no ve los resultados, un dinero que se puede utilizar para mandar más ayuda”, dijo en un video que se difundió en una cuenta de Facebook tras relatar las dificultades que tuvo en la aduana de México para enviar ayuda al su país por el cobro de impuestos.

“Entonces yo creo que las autoridades deberían buscar una forma de ser mucho más flexibles, sobre todo cuando es obvio que no es ‘fayuca’, que están mandando pilas, cosas quirúrgicas, cosas que son para la ayuda de la gente yo creo que si no ayudan entonces por lo menos deberían buscar una manera de facilitar que los demás podamos ayudar. Y ya si no ayudan y no nos facilitan entonces que no estorben, y se los digo así de frente y en su cara”, dijo la cantante.