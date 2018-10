[VIDEO] Galilea Montijo lanzará una colección de ropa bajo la línea Latin Gal

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo anunció en redes sociales que lanzará en noviembre una colección de ropa bajo la línea Latin Gal, misma que contendrá diseños elegidos por ella y contará con artículos entre 200 y 500 pesos porque ella sabe lo que es no tener dinero para poder vestir a la moda.

“La verdad es que yo me acuerdo cuando vivía en Guadalajara cuando yo me vestía de segunda, ¡porque yo me vestía de segunda!, iba a los tianguis y me vestía de segunda”, dijo durante el matutino de Televisa.