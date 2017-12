[VIDEO] Fujimori pide perdón tras ser indultado por el presidente de Perú

PERÚ.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori pidió perdón por las matanzas y secuestros durante su mandato en un video en redes sociales.

“Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, se disculpó desde un hospital al que fue trasladado desde su celda por arritmia e hipotensión.

El pasado domingo el actual presidente peruano, Pedo Pablo Kuczynski otorgó un indultó a Fujimori quien fue condenado a 25 años de cárcel en 2009 por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante su mandato entre 1990 y el 2000.



El indulto es la única vía para que Fujimori pueda salir de la cárcel.

“Mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente me compromete a apoyar decididamente su llamado a la reconciliación” Alberto Fujimori Fujimori Presidente del Peru 1990-2000

“La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares”, comentó en el video el exmandatario.