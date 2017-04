[VIDEO] Eugenio Derbez le manda un mensaje a Trump desde la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez por medio de las redes sociales le dedicó un breve mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump justo estando afuera de la Casa Blanca.

“Vine a invitar a Trump a la premier de la película, me dijo que no va a ir, que no le late ver películas donde a pesar de ser una película americana los 2 estelares somos 2 latinos, Salma y yo”, dijo el comediante en un video.