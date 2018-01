[VIDEO] El video de unos pingüinos bajando escaleras ya es viral

CIUDAD DE MÉXICO.- Si crees que ya lo has visto todo, aún te falta por ver a estos tiernos pingüinos bajando escaleras. El zoológico Cicinati publicó un video en Youtube, donde aparecen varios pingüinos saliendo de una puerta y, posteriormente, bajando las escaleras. Este el video completo.

Si bien, el video fue publicado en el 2012, fue hasta ahora que una usuaria de Twitter retomó y publicó esta joya que se ha hecho viral. Desde entonces, los usuarios no dejan de expresar total ternura ante tan tierno y bello video.

PENGUINS WALKING DOWN STAIRS MY DAY HAS BEEN MADE pic.twitter.com/H1bJLc1vd3

— Common White Girl (@girlposts) January 10, 2018