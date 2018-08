[VIDEO] El nocaut más sangriento del año en la UFC

Don’Tale Kong Mayes castigó duramente a su adversario, quien llegaba con buenas sensaciones y una marca de 4-0, pero ya en sobre el ring Mitchell Sipe fue perdiendo la batalla hasta que con un fuerte codazo cayó y empezó a ser castigado de manera brutal.

Fue el ojo la parte mas castigada de Sipe, lo que favoreció para que Kong Mayes se llevara la victoria, luego de que el referí decidiera parar el combate en el segundo asalto debido a que ya no había razón para seguir viendo esa ‘masacre’.

Don’Tale Mayes wins an exceedingly bloody battle, stopping Mitchell Sipe in the second round with ground n’ pound. Winning two straight since his loss to Allen Crowder on season one, “King Kong” (5-2) has finished three of his career victories. #DWTNCS pic.twitter.com/9NnHXuEmuH

— Tanuki Usman (@Hamderlei) 1 de agosto de 2018