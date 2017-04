[VIDEO] El impresionante gol de Marco Fabián ante el Dortmund

CIUDAD DE MÉXICO.- En uno de los duelos más llamativos de la jornada en la Bundesliga, el Borussia Dortmund recibió al Eintracht Frankfurt del mexicano Marco Fabián, quien tuvo una destacada actuación al anotar un soberbio gol desde afuera del área.

El equipo local comenzó ganando el encuentro con gol de Marco Reus al minuto dos, pero el mexicano ex de las Chivas no se quedaría atrás y marcaría uno de los mejores goles de su carrera. Fabián recibió el balón en los linderos del área y decidió disparar a puerta para incrustar el balón en el ángulo derecho en el que Burki no habría llegado jamás.

El mexicano le ha marcado goles a equipos importantes en la Bundesliga ya que lo hizo ante el Bayern Múnich y ahora ante el Borussia Dortmund en lo que ha sido una gran temporada para él.