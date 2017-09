[VIDEO] Declaración de Cristiano Ronaldo en su defensa ante Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO.-El periódico portugués Correio da Manha filtró recientemente un video con la declaración de Cristiano Ronaldo ante la jueza de Pozuelo de Alarcón, parte de la investigación contra el jugador por presunta evasión fiscal.

En el mismo, el jugador asegura haber seguido siempre las indicaciones de sus asesores, los cuales le dijeron que no tenía ningún problema con Hacienda, además de expresar su deseo de volver a Inglaterra, donde no tuvo ningún problema similar.

Ante la pregunta de cómo maneja sus negocios, Ronaldo aseguró que en los dos países los abogados de ambos equipos le indicaron que debía abrir unas empresas para manejar sus negocios, razón por la cual contrató a un equipo de asesores, en los cuales confiaba, siguiendo simplemente sus indicaciones confiando en que todo haría bien.

Posteriormente, al escuchar que se le acusaba de no haber pagado 14 millones 700 mil euros, el jugador no pudo evitar mostrar su molestia y calificar el asunto como ridículo.

“No entiendo mucho de esto. Si es para tener algún problema hay que pagar porque la verdad se sabe siempre. Mis asesores me dijeron ‘Cris, es así’, pues vale. No oculté nada y no sé lo que estoy haciendo aquí si quieres que sea sincero”, dijo.

“Todo lo que me dicen mis asesores es que no tengo culpa de nada. No tengo nada de malo. Si yo tengo hasta sexto de escolar. Míreme a los ojos, yo nunca oculte nada. No he pasado por esto en mi vida”, argumentó el futbolista.

El enfrentamiento con la jueza comienza a subir de nivel y cuando esta le dice que no lo están persiguiendo por ser un jugador o por su nombre, este contesta “no, eso no me lo creo. Eso son cuestiones técnicas”.

“Yo siempre que voy a algún sitio, Inglaterra o España, yo pago siempre lo que tengo que pagar y lo digo siempre, la verdad se sabe siempre. Mis asesores me dijeron, Cris, es así. Y les dije, pues vale. No entiendo yo”, añadió.

Finalmente, cuando las autoridades le preguntan si realmente cree que sus asesores han hecho lo correcto y no tiene ningún problema, comentó que “nunca tuve ningún problema en Inglaterra. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte. No lo voy a decir pero… me gustaría volver a Inglaterra”