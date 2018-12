[VIDEO] CNN roba dinero de los videos que hace Luisito Comunica en YouTube

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica es un reconocido creador de contenido de YouTube, actualmente cuenta con 20 millones de suscriptores en la plataforma, y es conocido por recorrer el mundo y hablar de las tradiciones del país que visita de una forma muy divertida.

Sin embargo, en su más reciente video, publicó una historia que molestó a sus millones de seguidores, resulta que el joven habló de su enojo porque CNN Chile le reclamó derechos de autor por la utilización de fragmentos de su propio canal.

“CNN Chile me reclamó en algunos de mis videos por contenido visual; “Hola Luisito Comunica, están reclamando algo de material en tu video de ‘El mercado de piratería más grande de Perú’, no pasa nada no te preocupes solo cada centavo que tu video genere se le irá a la cuenta de CNN Chile'”, dijo el creador de contenido incrédulo.