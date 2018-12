[VIDEO] Carreteras y escuelas sufren daños por sismo de 7.0 en Alaska

ALASKA.- Dos terremotos de magnitud 7.0 y 5.7 sacudieron esta mañana una de las ciudades más grandes de Alaska, Estados Unidos (EU), y provocaron daños severos en construcciones y carreteras, sin que hasta el momento se tenga reporte de víctimas fatales.

El Servicio Geológico de (EU) dijo que el epicentro del primer terremoto, el más poderoso, se registró unos 12 kilómetros al norte de Anchorage, la ciudad más grande del estado con alrededor de 300 mil habitantes. Mucha gente huyó de sus oficinas o se escondió debajo de los escritorios.

Un gran tramo de la carretera cercana al aeropuerto de la ciudad se desplomó y el desolador panorama quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

7.2 earthquake here in Anchorage, Alaska. This is a video my dad took from the Minnesota exit ramp from international. 😰😰 pic.twitter.com/1yOGj3yz9q

