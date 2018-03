[VIDEO] Captan a empleada escupiendo una orden de comida

CIUDAD DE MÉXICO.- La empleada que escupió el sándwich de unos clientes en Missoula, Estados Unidos, fue despedida luego de que el desagradable incidente se viralizara en redes sociales.

El video generó miles de reacciones que señalan al restaurante Pita Pit por su mal servicio, aunque en el clip también se escucha a los comensales retar a la chica. La discusión terminó en insultos, comida volando y la trabajadora intentando saltar el mostrador para golpear a una mujer.

“Estamos conmocionados y entristecidos por el incidente matutino que tuvo lugar en nuestro restaurante”, escribió la dueña del establecimiento. Por su parte, la empleada justificó su comportamiento por un “cansancio extremo”.

Fast food employee spits in customer's food in viral video #FACTS MAR. 25, 2018. A #PitaPit employee in #Missoula MT, has been terminated after a #Facebook video showed her #spitting in a customer’s sandwich #FOODNETWORK #FOODANDWINE #EATER #TRUECOOKS #FOODFIGHT #NYC #LAEATS #NYC pic.twitter.com/55PkdhRZtG

— foodninfo.com (@foodninfo) March 25, 2018