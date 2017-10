[VIDEO] Cam Newton hace comentario sexista a reportera

ESTADOS UNIDOS.- Cam Newton, mariscal de campo de las Panteras de Carolina, ha vuelto a entrar en la polémica fuera de los emparrillados, pues esta vez hizo un comentario sexista a una reportera que le preguntó sobre las rutas de uno de sus receptores.

Jourdan Rodrigue, reportera del diario Charlotte Observer, le preguntó al mariscal de las Panteras su opinión sobre Devin Funchess y su adaptación a las nuevas rutas de pase.

“Es chistoso escuchar a una mujer hablar sobre rutas”, dijo Newton entre risas.

I don’t think it’s “funny” to be a female and talk about routes. I think it’s my job.

Momentos después Newton habló con la periodista, quien, después de asegurar que no le pareció gracioso, describió que solo empeoró las cosas.

I spoke with him after and it was worse. I chose not to share, because I have an actual job to do today and one he will not keep me from.

