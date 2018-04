[VIDEO] Brutal paliza al luchador más odiado de las MMA en 58 segundos

E.U.- Rousimar Palhares, el luchador más odiado de las Artes Marciales Mixtas sufrió una brutal paliza a cargo de Aliaskhab Khizriev en tan solo 58 segundos durante el torneo Fight Nights Global 85 celebrado en Moscú.

Palhares se ha ganado el odio dentro de la UFC, gracias a su mal comportamiento el cual lo han considerado ‘antideportivo’ además de que es dado a generar todo tipo de polémicas dentro o fuera de cada combate, por lo que la dolorosa derrota que sufrió el pasado viernes, fue una alegría para muchos.

En cuanto sonó la campana, Khizriev no tuvo piedad de su contrincante y de inmediato se le fue encima, dejando sin posibilidad al brasileño de defenderse, fue hasta que el árbitro indicó una pequeña pausa, misma que aprovechó Palhares para tratar de revertir la situación que estaba viviendo, pero fue demasiado tarde.

Aquí te compartimos el video:

Full fight: Aliaskhab Khizriev stops Rousimar Palhares in R1 with brutal GNP. Let it go, Toquinho. #FNG85 pic.twitter.com/hxJqs3E3vk

— caposa (@Grabaka_Hitman) March 30, 2018