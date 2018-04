[VIDEO] Boxeador estadounidense se burla de México por muro fronterizo

E.U.-En el boxeo, hablar debajo del cuadrilátero puede perjudicar mucho el entrenamiento o exigirse más, ya que las palabras son las menos olvidadas cuando comienza la batalla, pues en varias ocasiones es mejor no haber dicho nada antes de estar arriba.

Rod Salka wore “America 1st” and a wall pattern on his trunks against Mexican fighter Francisco Vargas, and ended up getting his ass kicked #boxing pic.twitter.com/CmNfIeU6X1

— Ryan Songalia (@ryansongalia) April 13, 2018