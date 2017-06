[VIDEO] Avioneta se estrella en autopista de California

CALIFORNIA.- Una avioneta se estrelló en los alrededores del aeropuerto John Wayne en Orange County, California.

La aeronave se estrelló sobre la autopista 405, la cual fue cerrada en ambas direcciones; el cuerpo de bomberos del condado, reportó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas en helicóptero a un hospital.

Video shows moment of impact when small plane crashes on 405 Freeway in Southern California. https://t.co/Rb7cKwYRCv pic.twitter.com/upyvgje3dO

— ABC News (@ABC) 30 de junio de 2017