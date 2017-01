[VIDEO] Avión donde viajaba “El Chapo” aterriza en Nueva York

ESTADOS UNIDOS.- El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, aterrizó en el Aeropuerto MacArthur en Long Island, Nueva York, donde un convoy de agentes de la DEA está listo para custodiar su traslado.

El narcotraficante aterrizó en territorio estadounidense al filo de las 8:30, tiempo de México. El capo voló en una aeronave Bombardier Challenger 300 propiedad del gobierno de EU.

Guzmán Loera fue entregado a las autoridades estadounidenses el último día del gobierno del presidente Barack Obama y en vísperas de ser sustituido por Donald Trump.

Imágenes del capo en la pista de aterrizaje fueron compartidas por la cadena Fox News.

