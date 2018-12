[VIDEO] Avientan a niños desde muro de 5 metros en la frontera

CIUDAD DE MÉXICO.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (EU) difundió un video en el que se observa cómo un presunto traficante de personas avienta a dos niños desde un muro de 5 metros de altura en la frontera entre Arizona y Sonora.

En un comunicado, la autoridad estadounidense informó que los hechos se registraron el lunes por la mañana, cuando los operadores del sector Yuma captaron el ingreso de 6 personas, 2 de ellas niños pequeños, en un punto de la entrada de San Luis.

La grabación muestra a personas que se ubican ya del lado estadounidense e intentan “cachar” a dos menores, quienes son deslizados desde la parte alta del muro por el presunto “pollero”.

Los migrantes, una familia de 6 integrantes originarios de Guatemala, fueron detenidos por agentes fronterizos minutos después de ser abandonados por la persona que les ayudó a cruzar.

#CBP #YumaSector camera operators observe two small children being dropped off an 18 foot wall by a suspected smuggler near San Luis, Arizona. One child received an injury to the face. #SouthwestBorder #NationalSecurity Details: https://t.co/r4tyZd9uzS pic.twitter.com/WwX1Wc5jlG

— CBP Arizona (@CBPArizona) December 4, 2018