[VIDEO] Atala Sarmiento habla sobre su salida de ‘Ventaneando’

CIUDAD DE MÉXICO.-Atala Sarmiento grabó un video donde explicó las verdaderas razones de su ruptura con Ventaneando y televisión Azteca tras 14 años de laborar con ellos.

“Hace ocho meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar porque había unos términos en los que no estaba de acuerdo por no convenir a mis intereses. Durante todo este tiempo estuve dialogando con para que ambos llegáramos a un acuerdo; habíamos avanzado ya en algunas de ellas, no en todas”, dijo.

El lunes 19 de marzo Patricia Chapoy Acevedo regresó de un viaje y le informó que tenía que firmar su nuevo contrato esa misma semana, ya que de lo contrario no podría continuar en la emisión.

Para el jueves 22 de marzo, la presentadora fue convocada a una reunión con la directora de talento de Azteca y la directora del área de jurídico, en donde pretendían que firmara su nuevo contrato.

“Se me especificó que había total intransigencia para negociar y que los avances habían sido desautorizados en ese momento, por eso yo no firmé el contrato y se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa”, explicó.

Posteriormente una persona de la producción contactó a Atala para informarle sobre una reunión con Chapoy para el día viernes 23 de marzo; sin embargo, cuando ella llegó a dicha cita, le informaron que la junta había sido cancelada.

“Cuando me dirigía a la oficina me alcanzó Iyari González, la productora de Ventaneando, para informarme que venía de parte de ella para cancelar la junta y para cancelarme mis llamados, le pregunté ‘¿Qué hago, me voy a mi casa’ y ella me respondió ‘Sí, vete a tu casa’”.

Atala expresó su agradecimiento a la titular del programa y a la empresa por la oportunidad que le dio a sus 22 años de edad. Dijo que por el momento no tiene nueva propuesta laboral pero ahora le toca ‘volar muy alto’.