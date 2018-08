[VIDEO] Aparatoso accidente se dio en el GP de Bélgica

CIUDAD DE MÉXICO.- Un fuerte accidente se dio en el Gran Premio de Bélgica, después de que Nico Hulkenberg le dieran al monoplaza de Fernando Alonso en la parte trasera, haciendo que el español saliera volando por encima del también involucrado Charles Leclerc.

En el video se muestra la manera en que el piloto alemán de la escudería Renault F1 se acerca al ibérico sin poderse detener y comienzan a volar pedazos de carrocería de los implicados, pero por fortuna no fue un golpe que haya dejado lastimado a algún competidor.

Charles Leclerc suddenly saw an orange #F1 car fly over him 😱#BelgianGP #beINF1 pic.twitter.com/MMfU7XRosH

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 26, 2018