[VIDEO] Alumnos de prepas aceptan Operación Mochila por su seguridad

NUEVO LAREDO, TAM.– A raíz de los hechos de violencia donde un joven en un colegio privado de la ciudad de Monterrey, acabara con su vida, luego de balear a su maestra e hiriera a compañeros de clase, en algunos municipios de Tamaulipas las autoridades han optado por el “Operativo Mochila”, donde incluso participan elementos castrenses.

A pesar que en Nuevo Laredo, aun no regresan en su totalidad los alumnos de nivel medio superior, Líder Informativo se dio a la tarea de recabar la opinión de los jóvenes, ya que este tipo de acciones de revisar las mochilas, se podría aplicar de igual forma en esta ciudad fronteriza.

En el caso de la escuela preparatoria Bicentenario de la localidad, después del tiroteo en el colegio de la ciudad regia, implementaron sorpresivamente el “Operativo Mochila”, que aunque no se lo esperaban los jóvenes, obtuvieron resultados favorables al no detectarse ningún artículo o droga en dicha casa educativa.

Otros alumnos aceptan las revisiones de sus mochilas, considerando que está muy de moda que jóvenes lleven artículos punzo cortantes, o algún arma de juguete, o incluso drogas, como en casos de algunas escuelas en otras ciudades del estado.

Considerando que la mayoría de los casos donde se llegan a detectar armas, drogas o algún otro objeto contundente en mochilas, son jóvenes varones quienes pueden traer este tipo de artículos, por algún problema o rencilla con otros estudiantes, hay quienes consideran que es buena idea para evitar algún acto violento.

“El que revisen las mochilas pues está bien, porque ya te das cuenta de que no traen cosas que no se deben llevar a la escuela, y te facilita todo porque no habrá mas problemas, de que si hay algún pleito no vayan a sacar algo para lastimar más, no he tenido problemas que me amenacen con algo, pero como digo no está demás que revisen ya que puede darse el caso que alguien si traiga objetos indebidos”, finalizó Manuel Guevara de la Preparatoria Bicentenario de Nuevo Laredo.