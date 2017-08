[VIDEO] Aficionado de Medias Rojas falla lanzamiento y golpea a fotógrafo en sus partes íntimas

ESTADOS UNIDOS.- Un aficionadoo tuvo el privilegio de hacer el primer lanzamiento en un partido de Grandes Ligas, pero no tuvo la mejor ejecución

Jordan Leandre, un aficionado de las Medias Rojas de Boston que superó una rara enfermedad en los huesos, tuvo el honor de hacer el primer lanzamiento en Fenway Park; sin embargo, su ejecución no fue la mejor.

Y es que el lanzamiento de Leandre fue a cualquier parte menos a la manopla del receptor, por lo que la pelota terminó en las partes bajas de un fotógrafo que se encontraba haciendo su trabajo.

Jordan Leandre is a cancer survivor and for that we salute him. But his first pitch for @RedSox @Cardinals was nuts!!! Literally!! pic.twitter.com/EXEVDF7Aql

El camarógrafo fue tan profesional que a pesar del golpe, jamás soltó su principal instrumento, además de que segundos antes del impacto logró capturar una excelente postal que le recordará para toda la vida el día en que fue golpeado en el Fenway Park.

My camera man @TonyCapobianco is the poor guy that took that first pitch in the McNuggets. Here’s his view of it coming in. pic.twitter.com/NVD70hiIn2

— Chris Mason (@ByChrisMason) August 16, 2017