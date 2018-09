[VIDEO] Adolescente británico acusa a Aleks Syntek de acoso en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Un joven usuario de Instagram, @lemon_brick, denunció al cantante mexicano Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como “Aleks Syntek” por acoso en redes sociales.

Pues les vengo a contar el sweet chisme yo también porque no tiene suficientes rts el original. Pues este chavo británico @ lemon_brick (en ig) posteo una conversación con el mismísimo ALEKS SYNTEK donde lo acosa y puesss EL CHAVO TIENE 17 (pausen para poder leer bn) pic.twitter.com/yGMPhWS0WF — agustin (@nomellamoedwin) September 30, 2018

Tras contactarlo en Instagram, el cantautor mexicano primero presumió al adolescente ser un “músico y compositor en México”, además de señalarle que le gustaría “visitar Manchester”, en donde vive el joven.

Además, el artista de 49 años de edad le dijo al joven que se identifica en redes como “twink” (gay) que algún día debería “visitar México”.

En la conversación, Escajadillo presuntamente le dijo al chico, desde su cuenta de Instagram que le gustaban los jóvenes británicos “bonitos” y “sexys”.

El menor de 17 años de edad mostró su desconcierto ante los presuntos avances de Syntek, a lo que el mexicano respondió que “todo se trataba de una broma”.

Posteriormente, en otro de los presuntos mensajes, el cantante rogó al joven que borrara los mensajes ya que tenía familia y esposa, e insistió que todo se trataba de una “broma inocente”.

“Hola amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo, pero obviamente fue un chiste inocente y me disculpo. Yo tengo una familia, dos hermosos hijos y una adorable esposa, a los que estás poniendo en peligro, puedes destruir una familia feliz con lo que has posteado en tus historias. Si eres una buena persona o un buen ser humano debes borrar los mensajes que me involucran”, señala el texto.