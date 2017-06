[VIDEO] Aaron Judge logra el jonrón más largo desde el 2009

CIUDAD DE MÉXICO.- El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, ha pegado un tremendo jonrón el domingo pasado ante los Orioles de Baltimore, el cual viajó una distancia de 496 pies, la mayor distancia que ha volado una pelota desde el 2009, según los registros de ESPN.

Fue en la parte baja de la sexta entrada que uno de los ya famosos ‘Baby Bombers’ conectó un cuadrangular con dirección al jardín izquierdo del Yankee Stadium.

A pesar de haber maravillado tanto a compañeros como a los más de 45 mil aficionados que se encontraban en el parque, el joven de 25 años no se mostró muy entusiasmado ante tal hazaña.

“Si yo sé que la pelota se va a ir por encima de la cerca, voy a comenzar a trotar y voy a circular las bases y voy a volver al dugout’’, dijo al finalizar el partido.

You can go to baseball games your whole life and maybe never see a ball hit this far. 💪💪

4⃣9⃣5⃣ pic.twitter.com/bQREyESD3i

— New York Yankees (@Yankees) 11 de junio de 2017