Vidente manda mensaje de Jenni Rivera a Chiquis

CIUDAD DE MÉXICO.- Las conductoras del programa ‘El Club de Eva’ tuvieron como invitado especial al esotérico Ramsés Vidente quien, por medio de la “canalización”, transmitió un mensaje que era de parte de la ‘Diva de la Banda’, Jenni Rivera.

Dicho comunicado iba dirigido a su hija Chiquis Rivera en el cual la gran señora lamentó no haberse despedido como ella quería.

“Yo no me fui en paz, sabes muy bien que no me pude despedir de ti [Chiquis] ese día en el avión te iba a mandar un mensaje, pero no pude por la soberbia, los venenos, lo que hayas hecho, lo que vi. ”

“Pero, hija, te quiero y te amo, no estoy de acuerdo con las decisiones que ha tomado la familia; yo era la gran señora, hija, a mí me costó cada cosa, era atrabancada, era acelerada, no era artista, yo no era artista, yo era un ser humano que amaba y quería”.

Además, la cantante mandó desde el más allá un fuerte mensaje a su expareja, el beisbolista Esteban Loaiza:

“Cómo te vas a topar tú con un hombre que llegas a tu casa y no están las cosas ahí. Esteban, lo que hiciste, de que llegas y abres el cajón y no están los regalos, los relojes, los lentes, las maletas: qué poco hombre fuiste y te lo dije, pero mi hija es mi sangre, me ataranté”, agregó.