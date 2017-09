Videgaray: Casa Blanca negó que Kelly haya dicho que México está al borde del colapso

Kelly no hizo en ningún momento expresiones de esa naturaleza. [Agencias]

Kelly no hizo en ningún momento expresiones de esa naturaleza. [Agencias]

"Hemos hablado con la Casa Blanca y nos han confirmado que el general Kelly no hizo en ningún momento expresiones de esa naturaleza", declara Videgaray a la agencia Reuters.

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo el viernes que la Casa Blanca negó que el jefe de gabinete estadounidense John Kelly haya dicho que el país latinoamericano está al “borde del colapso”, en referencia a un reporte de un diario estadounidense esta semana.

“Hemos hablado con la Casa Blanca y nos han confirmado que el general Kelly no hizo en ningún momento expresiones de esa naturaleza”, afirmó Videgaray acerca de un reporte de The New York Times el jueves.

“Además sería claramente contrario a todo lo que hemos escuchado y conocido de John Kelly a lo largo de estos meses”, subrayó el canciller en una entrevista con Reuters.