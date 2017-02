Victoria histórica en los Oscar para Netflix y Amazon

Netflix se llevó su primer premio de la Academia el domingo por 'The White Helmets' al mejor documental corto. [Agencias]

NUEVA YORK.- Dos servicios de streaming y una televisora se fueron a casa con estatuillas el domingo. Las victorias históricas para Amazon, Netflix y ESPN demuestran la evolución y expansión del negocio cinematográfico.

Netflix y Amazon han estado invirtiendo fuertemente en largometrajes y documentales para retener y obtener suscriptores.

Con Jeff Bezos, CEO de Amazon en la audiencia del Teatro Dolby, la película Manchester by the Sea de Amazon Studios fue elegida ganadora del Oscar al mejor guión, y la estrella de la película, Casey Affleck, ganó el premio al actor principal.

Amazon también cuenta con los derechos de distribución en Estados Unidos de The Salesman, del cineasta iraní Asghar Farhadi, que obtuvo el premio a la mejor película en idioma extranjero.

Farhadi boicoteó los Premios Oscar para protestar el intento de veto inmigratorio del presidente Trump.

El lunes por la mañana, la página principal de Amazon celebró el trío de ganadores. El servicio Prime Video de la compañía empezará a transmitir Manchester by the Sea en mayo y The Salesman este verano.

El principal rival de Amazon, Netflix, también se llevó su primer premio de la Academia el domingo. The White Helmets, que se transmite actualmente a través del servicio, ganó el Oscar al mejor documental corto.

Algunos espectadores fueron motivados a buscar el documental de 40 minutos que sigue a rescatistas voluntarios de Siria: una hora después de su victoria, The White Helmets fue el tema más buscado en Estados Unidos, de acuerdo con Google.

Durante la transmisión, Netflix dio a conocer que cuatro de las películas nominadas, entre ellas la ganadora a Mejor película, Moonlight, llegarán al servicio próximamente.

ESPN ganó un Oscar por un documental mucho más largo: la miniserie de siete horas y 47 minutos O.J.: Made in America.

La serie de O.J. Simpson fue presentado en televisión, pero también fue proyectada en cines de Nueva York y Los Ángeles para calificar para una nominación al Oscar.

Los conocedores de la industria debatieron si en verdad era una película o una serie de televisión, pues está a ambos lados de la línea.

El domingo por la noche, se convirtió en la película más larga en obtener un premio de la Academia. O.J. fue parte de la marca “30 por 30” de ESPN.

“Cuando creamos ESPN Films hace 10 años, nunca soñamos que seríamos aceptados por la comunidad cinematográfica de este modo”, dijo el vicepresidente senior de ESPN, Connor Schell, en un comunicado.

El presidente de ESPN, John Skipper, envió un memorándum a la compañía el domingo por la noche celebrando la victoria.

“Imagino muchos se habrán burlado de la ideade que ESPN sería tomado en serio en la conversación de los Premios de la Academia, pero ahora es una realidad, y el hecho de que hemos construido una presencia de liderazgo fuerte en este espacio en un reconocimiento a todos ustedes”, escribió Skipper.

ESPN2 retransmitirá el documental completo esta semana.

