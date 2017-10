Vicepresidente de EU abandona estadio de NFL tras protesta de jugadores

E.U.- El vicepresidente de la Unión Americana, Mike Pence, dejó su asiento en el Estadio Lucas Oil debido a que jugadores de los 49ers de San Francisco se hincaron durante el himno nacional previo al encuentro frente a los Colts de Indianápolis.

“Dejé el juego de los Colts porque el Presidente Trump y yo no dignificaremos ningún evento que no respete a nuestros soldados, a nuestra Bandera o a nuestro Himno Nacional. En el momento en que tantos estadounidenses están inspirando a nuestra nación con su coraje y resistencia, ahora más que nunca, deberíamos reunirnos alrededor de nuestra bandera y todo lo que nos une. Aunque todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, no creo que sea demasiado pedir a los jugadores de la NFL que respeten la bandera y nuestro Himno Nacional. Estoy con el Presidente Trump, estoy con nuestros soldados, y siempre defenderé nuestra bandera y nuestro Himno Nacional”, publicó el político en Twitter.

I stand with @POTUS Trump, I stand with our soldiers, and I will always stand for our Flag and our National Anthem. pic.twitter.com/B0zP5M41MQ — Vice President Pence (@VP) October 8, 2017

Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en semanas anteriores contra los elementos que participaron en las protestas, incluso sugirió a los dueños de las franquicias que despidieran a los jugadores que reprodujeran estos actos, por ende, giró la instrucción a Pence de retirarse en caso de que estos se manifestaran.

“Le pedí a @VP Pence que abandonara el estadio si alguno de los jugadores se arrodillaba, despreciando a nuestro país. Estoy orgulloso de él y @SecondLady Karen”, escribió el primer mandatario estadounidense a través de la misma red social.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2017

Recordemos que las protestas comenzaron luego de que Colin Kaepernick, de los 49ers, pusiera una rodilla en el suelo hace más de un año, ya que, como explicó después, “no voy a levantarme para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra”.