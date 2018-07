Viajó 2 meses para llegar de Honduras a Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Convencido que su única opción de ayudar a su familia, y de sobresalir él mismo, es el cruzar al vecino país de Estados Unidos, buscando el tan anhelado sueño americano, Cristian Josué Cardoza de 17 años de edad, dejó atrás su natal Honduras, y a toda su familia.

“Tuve que esperar que fuera de noche para poderme salir, si no, no me iban a dejar venirme, no me salgo de mi casa por problemas, y porque no me quieran, si no porque yo quiero ayudar en mi casa, en Honduras se vive muy mal, todo está muy mal por allá, antes de venirme trabajaba pintando, se gana poco y pues la visa no es nada barata allá”, expresó con tristeza en su rostro Cristian.

En su hogar, donde el mismo reconoció aun lo esperan, Cristian deja a su madre, y dos hermanitas mas chicas que él, en quien precisamente piensa que se siente vencido, y toma fuerzas que fueron las que lo hicieron llegar hasta esta ciudad fronteriza, después de dos meses de viaje.

“Cuando salgo de Honduras, como le digo pues salí de noche, no tuve problemas, tampoco para cruzar Guatemala, ya cuando llegue a la frontera de Guatemala que hay que cruzar un rio, pues tuve que pedir dinero a un amigo, para que me cruzaran, de allí seguí en carro, hasta llegar a Tabasco primero”, mencionó.

Su primer parada fue en San Pedro en Tabasco, donde consiguió un trabajo en un papayal, juntado su dinero para seguir con su camino, ya que su principal meta era llegar a esta frontera, para estar más cerca de su sueño de cruzar al vecino país.

“No, si me las vi duras, de perdido dos días fue de tomar pura agua, sin nada de comer, otra veces unas galletitas y agua, después de eso ya fue un poco mejor, ya podía comer algo más fuerte para aguantar más, viví y trabaje, pues allí donde me contrataron en papayal, y ya después seguí mi camino”, relató.

Después de haber librado un asalto por unos borrachos, Cristian y unos compañeros de viaje, no tuvieron la misma suerte al llegar a Coatzacoalcos, Veracruz, donde por desgracia fueron atracados, robándoles sus tenis, dinero, y todo lo que traían de valor.

“Lo peor de todo es que cuando llegamos a Coatza, pues nos asaltaron, y aun lo mas peor, que fue la misma policía de allí, nos detienen según para revisarnos, y nos quitan todo, de volada los zapatos y dinero, no les importaba que no fueran del numero que calzan, ellos querían solo dejarnos sin nada”, dijo angustiado Josué.

A pasar de haber escuchado muchas historias, por conocidos, por familiares, al vivirlo en carne propia, Cristian Josué, recomienda a otros jóvenes hondureños, guatemaltecas, en si a todos los migrantes, que lo piensen muy bien, ya que el camino es duro, y sobre todo por las cosas que tienen que vivir durante su andar, hacia la frontera.