Viajan mexicanas a Mundial Sub-19 de basquetbol femenil

CIUDAD DE MÉXICO.- La selección femenil de basquetbol Sub-19 viajó este miércoles a Udine, Italia, para participar en el Mundial de la especialidad que se llevará a cabo del 22 al 30 de julio.

Es la primera vez que México asiste a un Mundial en esta categoría, donde competirán 16 naciones.

El Tri femenil Sub-19 conforma el Grupo D junto a Hungría, Australia y Japón, a quienes se medirá en la primera fase. Todos califican a la ronda de octavos de final, donde se cruzarán con los rivales del Grupo C, integrado por Francia, Canadá, Letonia y Corea del Sur.

“El sistema del Mundial es muy parejo, juegas en tu grupo y los 4 equipos clasifican. Sólo se acomodan del 1 al 4 para jugar el primer cruce a octavos de final (1C vs 4D, C2 vs D3, etc.), obviamente los ganadores van a competir por los primeros 8 lugares”, detalló el entrenador nacional, Israel Zermeño, quien destacó los objetivos del representativo mexicano.

“En el Mundial Sub-17 quedamos en catorceavo lugar; lo que estamos buscando es competir contra los mejores del mundo y superar el lugar 14 que tenemos, sin olvidar que estamos entre las 16 mejores de 252 federaciones”.