Viaja desde Nebraska para pasar Navidad con su familia en Celaya

NUEVO LAREDO, TAM.- Procedente de Nebraska en Estados Unidos, Miguel Cuellar y su familia consideran que su paso por esta frontera siempre ha sido seguro, viajan hacia Guanajuato.

Originario de Celaya, Guanajuato y con 24 años de vivir en el vecino país, considera que contrario a lo que se dice y muchos piensan, el cruce internacional de Nuevo Laredo es uno de los más seguros.

“Yo llegue a Estados Unidos en plan de aventura, hace 24 años y me quede, he trabajado siempre como mesero y es un trabajo que me ha permitido salir adelante junto con mi esposa y tres hijos, ahora vamos de visita a la ciudad de Celaya a visitar a la familia “, comentó.