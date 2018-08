Verónica Castro no participaría en una 2da temporada de La Casa de las Flores

CIUDAD DE MÉXICO.-Aún no se confirma una segunda temporada, aunque seguro pronto pasará; no obstante y desde ya, Verónica Castro deja claro que no desea ser parte de la continuación.

La revelación fue hecha en una conferencia previa al lanzamiento de la comentada serie de Netflix.

“Aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin (en la serie). Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no. Porque a ver dime, qué mier… vas a ver de esta mujer. ¿Qué más se te ocurre que pueda hacer?”, dijo.

Podría modificar su decisión siempre y cuando su personaje no sea arrastrado a la decadencia: “Tiene que venir más vieja, más marihuana. Como para entregar casi el equipo. Ya no le puede pasar mucho más. ¿Más carbona? A los 70 años ya no te dan. Hagan lo que quieran, me vale madres lo que hagan. Ya no tienes fuerza para levantar ni siquiera la mano. Pero bueno, ahí veremos. A ver si les aguanto, con mucho gusto aquí me verán”.

Asimismo, confesó que desde antes de aceptar ser pare de la producción de Manolo Caro, platicó con sus hijos Cristian y Michel sobre el hecho de fumar marihuana en televisión.

“Me dijeron: ‘Mamá, es lo menos que puedes hacer. Hello. Qué antigua. Lo que menos puede hacer una señora de tu edad en la pantalla es fumar marihuana’. Empecé a checar Netflix y me clavé y dije ‘Sí, todo mundo se mete cosas y yo aquí como sonsa’”.