Vengo a aprender: Luis Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la secretaría Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, señaló que existen amenazas para el país y que el reto al cual se enfrentará México “es enorme”; al mismo tiempo, reconoció que a la dependencia llega para aprender pues no es diplomático de carrera.

Durante la ceremonia en la cual tomó posesión formal del cargo, el recién nombrado titular de la Cancillería señaló que en este momento, “México nos necesita más que nunca”, dijo en el tercer piso de la sede central de la SRE, y mencionó que este es uno de los días más importantes de su vida.

“El reto es enorme, las amenazas ahí están pero las oportunidades y nuestras fortalezas también son enormes”

El ex titular de Hacienda reconoció que no tiene conocimiento de la Cancillería ni experiencia diplomática por lo cual confió en el trabajo del servicio exterior mexicano, al cual “con humildad” pidió su apoyo y ayuda.

“Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores más que como se puede conocer desde fuera. No soy diplomático, nunca he tenido más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y con humildad: vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México no necesita a todos más que nunca”, mencionó.

“Les pido su apoyo”, dijo, “Vamos a trabajar mucho, hay mucho que hacer”.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el trabajo que hizo Claudia Ruiz Massieu al frente de la Cancillería y reconoció que los retos a los que se enfrentará el nuevo encargado de la cartera frente a un entorno Internacional “distinto, diferente” en el que comienza un nuevo gobierno en Estados Unidos.

“El doctor Videgaray tendrá la responsabilidad de entablar un diálogo respetuoso que de fortaleza a la relación bilateral que hemos construido los últimos años”, dijo.

Reiteró que entre sus nuevas obligaciones, Videgaray tendrá que propiciar el acercamiento con Latinoamérica, consolidar el liderazgo de México en el mundo y sobretodo “atender, proteger y defender a nuestros connacionales en el exterior”.

Al término de su encargo, Claudia Ruiz Massieu fue despedida en medio de aplausos y con la voz entrecortada dijo que ser la Canciller ha sido el “honor más grande” de su vida; agradeció el talento y patriotismo del servicio exterior mexicano y aseguró que gracias a ellos fue posible encarar con “dignidad y firmeza” los retos que se presentaron.