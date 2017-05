Venden ramos de flores desde 50 hasta 400 pesos

NUEVO LAREDO, TAM.- Con precios de 50 pesos por ramos de flores, hasta 400 por algún arreglo, los floreros que por años han tenido su negocio a las afueras del panteón municipal antiguo, ofrecieron las mejores flores para la celebración del día de la madre este 10 de mayo.

“Nos ha ido bien en esta fecha, tuvimos incluso más movimiento el sábado y domingo, y hoy que es el mero día se ha visto algo lento, pero si está viniendo la gente y comprando sus flores, claro buscan lo económico pero bonito, y aquí se lo ofrecemos también”, expresó Roberto Vargas propietario de “Florería Vargas”.

Para estos vendedores desde que se construyera el puente Yucatán, ha sido un gran problema para sus ventas, ya que al no tener lugar para estacionarse la gente decide no llegar y quienes transitaban por esa calle, ahora no los ven al pasar por el puente por lo que pierden ventas.

“Aún que el puente nos hace sombra, la gente nos sigue comprando, poco pero compra, somos varios vendedores que para mantener una competencia y que no gane sólo uno, mantenemos los precios casi iguales, en algún puesto puede variar de 3 a 5 pesos, pero nada más y así pues vendemos todos”, comentó.

Así como flores naturales, hay quienes se dedican a los arreglos artificiales, que obviamente son más baratos que lo natural, y con la finalidad de que duren más estos vendedores tienen también su oportunidad de ganar.

“Para quienes manejamos flor natural, está complicado tenemos años subsidiando nuestro producto, porque los proveedores nos aumentan el costo, y nosotros seguimos con los mismos precios, para no perder nuestros clientes, de por si el puente nos perjudica ahora subiendo precios, pues sería muy malo para nosotros que vivimos de esto”, refirió el señor Vargas.