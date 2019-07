Vende Televisa participación en OCESA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Televisa vendió su participación accionaria del 40 por ciento de OCESA Entretenimiento a la firma estadounidense Live Nation.

La transacción completa es por 5 mil 206 millones de pesos, más 350 millones de pesos que recibirá Televisa por un dividendo.

La venta responde a una reestructuración de la compañía que busca deshacerse de activos no estratégicos y enfocar sus recursos a las telecomunicaciones y producción de contenidos.

Live Nation es una compañía estadounidense dedicada a la producción de eventos en vivo en por lo menos treinta países, y será quien posea la participación mayoritaria de OCESA.

Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) seguirá como socio en dicho negocio sólo con un 49 por ciento de la participación, pues, como condición de competencia, deberá vender a Live Nation el 11 por ciento de sus acciones, por 3 mil 629 millones de pesos.

Jaime Zevada, director de finanzas de CIE, explicó que la estructura de OCESA permanecerá como hasta ahora, con Alejandro Soberón al frente, así como toda su plantilla de empleados.

Asimismo, explicó que Live Nation ya tenía una participación del 33 por ciento en Ticketmaster.

Zevada también detalló que CIE se queda con la Fórmula 1, pues no forma parte de esta transacción, así como el negocio de organización de eventos especiales para Gobiernos y parques de diversiones en Colombia.

«Técnicamente no se altera la industria, no hay cambios en el mercado, no se modifica el actuar de OCESA, es simplemente un cambio accionario», dijo.

La semana pasada, Grupo Televisa, anunció la venta del total de su participación en Radiópolis, que era del 50 por ciento. Dicha operación fue por mil 248 millones de pesos a Corporativo Coral, una empresa que pertenece a la familia Alemán.

Además, en febrero de 2018 también se deshizo de su participación del 19 por ciento de Imagina, grupo español de medios de comunicación.

Con la venta de éstos tres negocios no estratégicos de Televisa, la firma ha logrado obtener alrededor de 12 mil 800 millones de pesos.

«La venta de estos negocios nos permite dedicar todo nuestro enfoque y capital a la expansión de nuestra operación de Cable, al desarrollo del negocio de banda ancha de Sky y al fortalecimiento de nuestro negocio de Contenido», comentaron Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes ejecutivos de Grupo Televisa.