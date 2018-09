Vehículos nuevos a SEBIEN y SSP

CIUDAD VICTORIA,TAM.-El primer lote de autos que han sido arrendados por parte de la Administración Estatal se están canalizando a la Secretaría de Bienestar Social y a la Secretaría de Seguridad Pública, dijo Alejandro Mayne Valdez, luego de destacar que estás, son consideradas de alta prioridad en el Gobierno de Tamaulipas.

“De acuerdo a la distribución que se ha hecho, suman 567 unidades para Organismos Públicos Descentralizados y 758 corresponderán a oficinas centrales o diversas secretarías, estás unidades deberán de ser empleadas en el desarrollo de trabajo operativo”, dijo el Director de Patrimonio Estatal.

El funcionario de la Secretaría de Administración en el Gobierno de Tamaulipas destacó que en toda la asignación de unidades de fuerza motriz que en este proceso se habrán de acabar los privilegios con los que en antaño, venían disfrutando funcionarios públicos del Gobierno Estatal.

Se condicionarán el uso y la asignación de los vehículos, la modalidad más estricta es que tendrán una carta de responsabilidad personal donde ellos tienen la obligación de cumplir, estipulado en el contrato con la empresa, cumplir con los días exactos del mantenimiento como debe de ser, para que no se desfase y tenga mejor rendimiento, aclaró.

“Los vehículos cuentan además con un sistema de GPS por lo que estarán siempre localizados en cualquier área del estado, dónde podremos tenerlos ubicados y se va a saber exactamente en qué lugar se encuentran”, indicó.

También se exigirá las altas de los seguros, tenerlos bien controlados, aquel personal que vaya a traer ese vehículo se les va hacer firmar y entrar en razón de que el no puede prestar el vehículo si tiene un accidente será totalmente su responsabilidad, pagara todas las multas y traslado de grúa, “ya no va ser como antes que los seguros venían y pagaban todo y el personal se sentía tranquilo porque total, el gobierno paga en este caso no va ser así”, advirtió.

En el caso que tenga la completa culpabilidad pero con razones extrema como estado de ebriedad o cualquier otra situación ya es una modalidad muy diferente la cual la hemos ido haciendo como recogiendo el vehículo como dando de baja a la persona que lo conducía, subrayó.