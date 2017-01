Vedettes confesarán lo que vivieron junto a políticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May, Wanda Seux, Princesa Yamal y Grace Renat darán a conocer lo que vivieron con políticos del pasado que fueron sus amantes.

Todo esto será exhibido en el espectáculo “Divas por siempre”, el cual se presentará cuatro jueves seguidos a partir del próximo 26 de enero en el teatro Ramiro Jiménez.

“¡Uy!.. Tengo un político con el que tuve relaciones y que ustedes no conocen, pero que voy a dar a conocer aquí el próximo 26”, reconoció Lyn May, quien dijo que antes el ser amante de un político era todo un privilegio.

A la que mejor le fue es a Sasha Montenegro, “la felicito, porque es bien inteligente. No hay envidia porque somos grandes cuatas y es muy linda persona”, comentó.

De lo que opina de las relaciones entre actrices y políticos en la actualidad, la vedette afirmó que “por eso estamos como estamos, porque todas andan en Los Pinos, todas están con los políticos y por eso el pueblo está tan pobre…

“La verdad no me gustaría meterme en esos líos, porque luego amaneces muerta en la puerta del teatro y qué voy a hacer. Me van a dar un balazo y ni se va a saber quién fue el que lo hizo”.