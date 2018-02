Ve “Truco” un Tamaulipas políticamente tranquilo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de reconocer que la situación política en la zona de Hidalgo, Mainero y Villagrán que corresponderá a los partidos definir quiénes son sus candidatos, César Verástegui Ostos dijo que en el resto del estado existe tranquilidad y que en el desarrollo del año electoral se espera que los partidos políticos y candidatos se mantengan en ese plan.

“Nosotros estamos trabajando obviamente por la estabilidad política del estado y obviamente estamos en pláticas con los diferentes presidentes de los partidos y ahora si lo que nos preocupa y nos ocupa es que este todo en paz, tranquilo y dentro del marco de respeto”, señaló.

“Esperemos que siga así, estamos monitoreando todo el estado y en eso estamos platicando con los presidentes de los partidos para que todos coadyuven a que haya una estabilidad y que no haya ningún problema social político”, señaló.

Destacó que en el caso de la problemática detectada en la zona de Hidalgo, Mainero y Villagrán que hasta donde tiene entendido, se están presentando algunos pre candidatos y que obviamente va depender de los partidos políticos, que determinen si son viables las candidaturas o no.

“Lo que hemos sabido es que ellos están proponiendo algunos pre candidatos, pero eso va depender de los partidos políticos si son viables las candidaturas, no depende de nosotros sino de que los partidos políticos analicen cada uno de los candidatos o de los precandidatos, en todo el estado no nada más en esa zona”.

Rechazó también que en ese caso, haya un abandono de las fuerzas federales en materia de seguridad pública, especialmente en Reynosa en donde aceptó, sigue habiendo alguna efervescencia generada por grupos del crimen organizado.

“Hay una coordinación con las fuerzas federales, así lo ha señalado el propio gobernador, para instrumentar una serie de acciones en contra de la delincuencia, ello ha generado alguna reacción y esto provoca en ocasiones una efervescencia”, señaló.

Para hablar de ese tipo de situaciones existe un vocero del Grupo de Coordinación, sin embargo nosotros queremos decir que se está trabajando , se están llevando a cabo algunas acciones que han provocado una reacción, indicó.

Finalmente, el funcionario estatal desechó la posibilidad de ir en busca de alguna de las candidaturas que están siendo definidas por los partidos políticos en estas fechas, específicamente a alguna diputación federal o a una senaduría.

“No, no vamos en ninguna candidatura, el próximo lunes o martes ahí me verán ustedes en la oficina en en en la Secretaría General de Gobierno”, sostuvo al remarcar que no dejará el cargo que hoy ocupa en la estructura gubernamental.