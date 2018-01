Ve Salud 3 mil 300 casos respiratorios

NUEVO LAREDO, TAM.- Debido a la onda gélida que se presentó en la ciudad hace días, se ha provocado un incremento en las consultas por enfermedades respiratorias en los distintos módulos que hay en la ciudad, de la Secretaría de Salud. Hasta este lunes se han atendido tres mil 300 enfermedades de tipo respiratorio.

Lo anterior lo manifestó el doctor, Óscar González Arrambide, máxima autoridad en salud, quien agregó actualmente llevan atendidos 22 casos de bronconeumonías y neumonías, que se han presentado en hospitales donde los pacientes han sido internados, sin registrarse decesos.

“No hemos tenido muertes al respecto, todos los pacientes han sido dados de alta sin ningún problema, en cuanto a infecciones gastrointestinales se han reportado alrededor de 300 casos por diversas causas, no específicamente por rotavirus, en este tiempo disminuyen muchas las enfermedades gastrointestinales”, señaló.

Precisó que la ciudadanía no se debe confiar aunque la temperatura ya no es muy baja, no deben andar descubiertos porque el aire está frío y esos trae complicaciones, sobre todo que se espera para el fin de semana se presente otro frente frío en la ciudad.

Destacó que por las mañana está frío, por lo que las mamás deben abrigar bien a sus hijos cuando vayan a la escuela. Lo mejor para evitar las enfermedades siempre será la prevención, pues es mejor prevenir que curar, sobre todo en niños pequeños, y personas de la tercera edad.

Reveló que gracias a que la población se aplicó la vacuna contra la influenza, no se han tenido decesos en personas que tienen otros padecimientos como diabetes, hipertensión, tuberculosis o VIH.