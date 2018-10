Varios heridos por disparos cerca de sinagoga en Pittsburgh

PITTSBURGH.- Un hombre armado entró en una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, y abrió fuego contra los presentes, informó la policía.

Los servicios de emergencia llegaron a la Sinagoga de la Congregación del Árbol de la Vida aproximadamente a las 10:00 h local, según informes.

El Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh informó sobre un tirador en el área de Wilkins y Shady que dejó múltiples víctimas.

De acuerdo con reportes de la policía, el atacante se ha rendido y está bajo custodia policial.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que al parecer “hay múltiples víctimas fatales”.

“Viendo los eventos en Pittsburgh, Pennsylvania. Hay policías en la escena. Las personas en el área de Squirrel Hill deben permanecer guarecidas. Parece que hay múltiples víctimas fatales. Cuidado con el tirador activo. ¡Dios los bendiga a todos!”, escribió en Twitter.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de octubre de 2018