Varios heridos en un tiroteo cerca de Múnich

MÚNICH.- Un tiroteo en una estación de tren de Baviera ha dejado varios heridos, entre ellos una policía que se encuentra en estado grave. El incidente se ha producido en torno a las ocho de la mañana en la periferia norte de Múnich y la policía descarta que haya habido una motivación terrorista. “El único atacante es un hombre, que actuó por motivaciones personales. No hay un trasfondo político ni religioso”, explicó un portavoz policial a los periodistas. La situación se encuentra bajo control, según ha indicado la policía.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.

