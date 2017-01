Vandalizan calles de Washington DC durante toma de protesta de Trump

WASHINGTON.- Un grupo de manifestantes con el rostro cubierto vandalizó calles de Washigton DC durante una protesta en contra de la Investidura de Donald Trump como presidente número 45 de Estados Unidos (EU).

De acuerdo con la agencia AP, la manifestación fue dispersada por la policía local con gas lacrimógeno y pimienta. Minutos antes de las 11:00 horas, tiempo local, un presunto grupo anarquista arribó al noreste de ciudad para arremeter contra distintos comercios.

Reportes de medios locales dan cuenta de botes de basura en fuego y de bancos y cafeterías con ventanas rotas. La policía de Washington informó de “varios detenidos” por el enfrentamiento y al menos 2 agentes heridos.

La violencia fue captada por transmisiones de cadenas como CNN y BBC. Distintos grupos de protestantes pacíficos se desplegaron esta mañana en los accesos al centro del Capitolio para retrasar el ingreso de los simpatizantes de Donald Trump.

A riot is breaking out. They smashed Bank of America and Starbucks #Inauguration pic.twitter.com/ycIcOslZQt

— Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 20 de enero de 2017