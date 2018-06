Vamos a ganar por “knock-out” el 1 de julio: Enrique Rivas

NUEVO LAREDO, TAM.- “Vamos a ganar, los candidatos de la coalición México al Frente”, así lo manifestó Enrique Rivas a 23 días de haber arrancado la campaña electoral en busca de la elección consecutiva en la presidencia municipal.

“Ya hay mediciones vamos bastante bien, una importante ventaja, pero yo me quiero reservar para no que no se pongan muy nerviosos, vamos a seguir trabajando en lo que nos corresponde sin confiarnos en lo absoluto y echarle muchas ganas”, dijo Enrique Rivas.

El trabajo de un año y 7 meses al frente de la presidencia municipal es lo que le da confianza para salir de nuevo a todos los sectores de la ciudad a pedir el voto, escuchar al ciudadano.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar, que Ricardo Anaya va a ganar, es la mejor opción, la opción más fresca, es el que representa una política innovadora, la más joven y por supuesto que es el que le puede dar futuro a México”, mencionó el candidato, en su recorrido por la colonia Colinas del Sur, en donde escuchó a cientos de residentes del sector.

Y aún cuando en las encuestas entre el electorado va arriba Enrique Rivas, aclaró que no se confía, la encuesta más importante será la del 1 de julio, “y esa es la que me interesa, pero sé que ganaré por knock out en el primer round”.

Hizo un llamado a la población, a no olvidar los malos gobiernos que endeudaron a la ciudad, los responsables de que hoy se paguen al mes 18 millones de pesos para abonar una deuda superior a los 200 millones de pesos.