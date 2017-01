Valle de México entrega títulos y cédulas profesionales

NUEVO LAREDO, TAM. – En las instalaciones de la Universidad del Valle de México, UVM, se hizo entrega de títulos y cédulas a nuevos profesionistas.

Fueron veinte los documentos que se entregaron a egresados de carreras como Administración, Derecho, Sistemas Computacionales, Diseño Gráfico y Ciencias de la Comunicación, refirió Jorge Luis López Vargas, director.

Este es un programa permanente, agregó, que tiene como fin el facilitar a los egresados de la UBM a tramitar su título, ya que aún están pendientes de obtenerlo ex alumnos de finales de los 80 y parte de los 90.

Es por ello que López Vargas invita a todos los que están pendientes de que realicen su trámite, el cual no lleva más de 30 minutos y tiene la opción de cubrir el costo de 17 mil pesos en parcialidades.

“Hay facilidades de pago, es muy importante esto, no tienes que pagar todo de un solo golpe. Te permitimos que lo vayas haciendo de manera gradual y si no das no pasa nada, lo mando tramitar como quiera. Ese no es impedimento para que no hagas tu trámite de título”, subrayó.