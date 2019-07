Vacaciones se pueden disfrutar en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Las vacaciones ya iniciaron y algunas familias suelen viajar a otras ciudades para disfrutar de este periodo de descanso, otros por cuestiones de trabajo o económicas no lo pueden hacer, pero esto no significa que al no viajar, las vacaciones serán aburridas, especialmente para los niños.

En Nuevo Laredo existen diferentes alternativas de recreación familiar gratuitas para que las familias disfruten esta temporada vacacional de verano en la ciudad.

Algunas opciones para que los neolaredenses tengan un período vacacional muy diferente, son acudir al zoológico, al acuario, a los parques, plazas, albercas municipales, así como a las diferentes salas del Centro Cultural, donde encontrarán desde importantes exposiciones hasta una muestra de dinosaurios.

También pueden acudir a los diferentes centros comerciales, restaurantes, lugares de esparcimiento y cines.

Como una alternativa para disfrutar estas vacaciones es el Zoológico de Nuevo Laredo, el cual se convierte en una opción para que las familias vayan a convivir y disfrutar de un buen rato, además de poder apreciar la belleza de la fauna de la región.

El zoológico tiene las puertas abiertas de martes a domingo del 10 de la mañana a 5 de la tarde, el costo es de 30 pesos adultos y 10 pesos los niños, este parque se ubica en Boulevard Luis Donaldo Colosio s/n, Col. Viveros, dentro del Parque Viveros.

Otra opción es el Acuario, una de las atracciones que más ha llamado la atención de los neolaredenses, donde se puede admirar los estanques con las diferentes especies marinas de diversas partes del mundo.

Los visitantes pueden asistir en horario de martes a viernes de 12 del mediodía a 5 de la tarde y sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a excepción del lunes día que se destina al mantenimiento del lugar y el costo de entrada al acuario de Nuevo Laredo es de 10 pesos los niños y 20 pesos los adultos.

Una alternativa más es acudir al Museo de Historia Natural ubicado en el Centro Cultural que alberga más de cien piezas auténticas y réplicas exactas de fósiles marinos, esqueletos humanos y huesos de dinosaurios.

Este museo se ubica en Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 2.5 Sur a Norte , Col. Nuevo Laredo Centro y esta abierto de martes a domingo, 10:00 – 19:00 horas.

Los parques recreativos como el Viveros, es el preferido por familias cuenta con asadores, áreas verdes, área de juegos y muchas atracciones más.

El Laguito es otro de los lugares para convivir con la familia, así como el Parque Mendoza.

Las riberas del Bravo y el Patinadero son preferidos por familias, que se enfilan a las orillas del río.

Otras opciones son las 12 plazas de pies mojados, ubicadas en las colonias Santa Cecilia, Horacio Garza Garza, Nueva Era, Solidaridad, J. Longoria, Jesús Lascari, Constitucional, Campanario, Lomas del Río, Reyna de la Paz, Santa Emiliana, Constituyentes, Polvo Enamorado, parque Silao, Viveros, Península El Laguito, entre otras, las cuales son una buena opción para pasar el rato con la familia.

Las alberca municipales también son una buena alternativa en estas vacaciones como son la Camécuaro, que se encuentra dentro del Parque Viveros, la Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la colonia Mirador, así como la Margarita Maza de Juárez que se encuentra en la calle Gutiérrez en la colonia Buenavista.

Durante las vacaciones, los restaurantes y cines son de los lugares más visitados por las familias en Nuevo Laredo, en la ciudad hay cuatro cines como son Cinemex Dos Laredos ubicado en avenida 15 De Septiembre No. 3553 en la colonia Campestre, Cinemex Plaza Real que se encuentra en Reforma No. 4400 en la colonia Mexico, Cinépolis México ubicado en Madero No. 2810 en el Sector Centro y Cinépolis Paseo Reforma que se encuentra en Avenida Reforma No. 5601, colonia Las Alamedas dentro del complejo comercial Paseo Reforma.