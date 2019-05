Va con todo Manuel Canales en la recta final

NUEVO LAREDO, TAM.- La recta final de su campaña en pos de la diputación local del Distrito 1 por el Partido Acción Nacional, Manuel Canales Bermea, se dijo contento del apoyo ciudadano que ha recibido durante sus recorridos por las colonias del poniente de la ciudad, y a la vez confiado en ganar las elecciones este próximo 2 de junio.

En entrevista para LíderTv, la plataforma audio-visual del periódico Líder Informativo, el abanderado panista se dijo satisfecho con la respuesta que ha tenido de la gente, sobre todo porque no ha caído en el engaño, sino que ha sido sincero, y les ha hecho saber que no va a prometer lo que no va a poder cumplir.

“En cada uno de mis eventos, en cada una de mis pláticas con ellos les digo que Manuel Canales no es el político tradicional, es el político actual, donde no viene a hacer promesas sino que viene a comprometerse, a trabajar con el ciudadano, con los organismos no gubernamentales”, dijo el abanderado del blanquiazul.

Tocante a sus propuestas de campaña dijo que se ha enfocado en dos importantes, como es el mejorar el sistema de salud, así como el mejoramiento en el transporte urbano.