Va a juicio austeridad en Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal ordenó admitir a trámite un amparo promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores para impugnar el Programa de Austeridad del Gasto y Racionalización de los Recursos, impulsado por la nueva mayoría de Morena, para el periodo de septiembre a diciembre de este año.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó este lunes el desechamiento del amparo del sindicato, dictado el 15 de octubre por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, que lo consideró notoriamente improcedente por impugnar actos soberanos de una Cámara del Congreso.

“El auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es el acto procesal oportuno para determinar si el acto reclamado es de naturaleza interparlamentaria, pues en el proveído inicial no pueden llevarse a cabo análisis exhaustivos, por no ser el momento oportuno para esos fines”, resolvió el tribunal colegiado, al declarar fundada una queja del Sindicato.