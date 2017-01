Usuarios ven deficientes a los camiones urbanos

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuento de nunca acabar se da con las quejas de usuarios del transporte público, que día a día batallan para poder tomar un camión debido al retraso en sus rutas. Sólo algunos pocos se benefician al contar con la suerte de que varias rutas circulan cerca de sus hogares, ampliando las opciones de transporte.

De esas pocas personas que se benefician al tener opciones de transporte, es la señora Claudia Acosta que vive en el kilómetro 10, para este sector existen dos camiones diferentes que ella reconoce como un azul y rojo, colores distintivos de las rutas, ya que si no pasa uno a tiempo, tiene la opción de tomar el otro camión y llegar a su destino.

Quienes siempre han sufrido por este tipo de problemáticas, en cuestión de horarios y actitudes de los camiones de transporte público, son la población estudiantil, que tienen que madrugar en muchos casos para lograr el primer camión y llegar a tiempo a clases, y algunos solo cuentan con una opción que pasaría cada media hora, a una hora, retrasando más sus llegadas a clases.

“El camión debe pasar cada media hora, y a veces tardan hasta una hora, y a mí me afecta en mis estudios, llego tarde, eso me lleva a un retardo, y afecta a mi calificación, hoy pasó uno y no me quiso recoger, porque ya van tarde ellos en su recorrido, somos varios que venimos de colorines y reservas, tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para estar a las 6 en la parada de camiones”, mencionó Carlos estudiante de la preparatoria Bicentenario.