Usuarios LGBTI denuncian que Facebook mostró anuncios sobre terapias de conversión

CIUDAD DE MÉXICO.-La red social más grande del mundo está involucrada en un nuevo escándalo, sí, ya nos estamos acostumbrando a eso, pero ésta vez no se trata de un problema por confidencialidad ni robo de datos sino más bien por falta de “tacto” en sus anuncios.

Todo comenzó cuando algunos usuarios afirmaron haber visto anuncios que invitaban a las terapias de conversión promoviendo conceptos como la “pureza sexual” y prometiendo una “cura para los gays”.

Pero las cosas no terminan ahí, los mismos que denunciaron contaron que al hacer click en “¿Por qué estoy viendo este anuncio?, la plataforma simplemente respondió que era porque el usuario tenía interés en temas relacionados con “cuestiones de género”

“La homosexualidad era mi identidad”, era el título que, según The Telepraph, tenía uno de los polémicos anuncios que ofrecían terapias para convertirse en heterosexual. Otro de los anuncios promovía un libro llamado “Ayuda para los hombres con atracción por su mismo sexo” (Help for Men with Same-Sex Attraction).

La compañía ha enfrentado críticas en el pasado por su supuesta complicidad al permitir que los anunciantes usen datos como las páginas que a las personas les “gustaron” para crear una imagen de su probable sexualidad, raza o intereses y es exactamente eso lo que sucede con este caso. Facebook permitió a los anunciantes que utilizaran los “Me gusta” que los usuarios han dado a páginas relacionadas con los temas LGBTI.

“No sé por qué Facebook ha permitido que este grupo se dirija a personas LGBTI, que intencionalmente ha buscado comunidad y educación entre pares” dijo una de las usuarias afectadas.

Por otra parte, Alistair Ryder también afectado, dijo que estaba “conmocionado” cuando vio este contenido en su cuenta, y en una entrevista con The Telegraph aseguró que “No había nada abiertamente homofóbico en el anuncio”, pero que está convencido de que está dirigido a personas altamente vulnerables.

Luego de que la polémica se llevó a Twitter, Facebook respondió a un comentario de una internauta que se mostró molesta por los hechos, y aseguró que los anuncios ya han sido eliminados.

We don’t allow ads that promote gay conversion therapy on Facebook. We removed these ads after further review. While we may miss some, we’re working hard to make sure we quickly find and take down bad ads.

— Facebook (@facebook) 30 de agosto de 2018